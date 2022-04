Beius - Au impistrit oua, la Muzeu

Atelierul de incondeiat oua, gazduit de Muzeul Municipal Beius, a fost cea mai importanta manifestare din urbe dedicata, in acest an, Sarbatorilor Pascale. Evenimentul a fost organizat, in Joia Patimilor, de Primaria municipiului Beius, Casa de Cultura "Ioan Ciordas", Muzeul Municipal si Biblioteca Municipala "Constantin Pavel".De la Anca Banda, referent la Casa de Cultura "Ioan Ciordas" Beius, am aflat scopul organizarii evenimentului si cateva dintre tehnicile de lucru specifice ... citeste toata stirea