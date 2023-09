In anul scolar 2022-2023, Liceul Vocational Pedagogic "Nicolae Bolcas" Beius a finalizat doua proiecte Erasmus+, Actiunea cheie 1 - proiecte de mobilitate.Liceul Vocational Pedagogic "Nicolae Bolcas" se inscrie printre unitatile de invatamant beiusene care, dupa cum preciza directoarea Adina Ciolos, "in cadrul Acreditarii Erasmus+, organizeaza si implementeaza, an de an, mobilitati de formare profesionala prin care sustine atat elevii, cat si cadrele didactice ale scolii sa calatoreasca ... citeste toata stirea