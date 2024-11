Beius - Comemorare Mihail-Anton Samuila, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operatii

In fiecare an, la 11 noiembrie, romanii ii cinstesc pe ostasii romani care s-au acoperit de glorie pe campurile de batalie ori si-au castigat respectul aliatilor si al populatiei civile in urma unor misiuni de mentinere a pacii.Ziua Veteranilor din Teatrele de Operatii a fost marcata si la Beius, unde evenimentul are o dubla semnificatie, urbea de pe Crisul Negru inscriindu-se printre asezarile care au dat eroi in perioada postbelica. La 11 noiembrie 2003, un transportor amfibiu blindat al ... citește toată știrea