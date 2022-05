Beius - Concurs online de obiceiuri pascale

Intitulat "Sarbatori Pascale in Esara Beiusului", concursul organizat de Asociatia "Avram Iancu" Beius in luna aprilie s-a desfasurat in mediul online, cei aproximativ o suta de concurenti de toate varstele, de la copii si tineri pana la adulti, intrecandu-se pe trei sectiuni: pricesne, batut toaca si incondeiat oua.Detalii despre derularea concursului dedicat promovarii traditiilor populare pascale ne-a oferit chiar coordonatoarea acestuia, profesoara Claudia Buran:"Ne-am propus sa adunam ... citeste toata stirea