Beius - De sarbatori, cei de la "Ciordas" invata impreuna omenia!

Ca in fiecare an, in apropierea Sarbatorilor de iarna, la Colegiul Tehnic "Ioan Ciordas" Beius, comunitatea scolara se strange in jurul unor proiecte cu caracter caritabil si spiritual.Printre cele 47 de grupuri calificate la faza finala a celei de-a XVIII-a editii a Festivalului de colinde "Noi umblam a colinda", din cadrul programului "Bihorul colinda", desfasurata miercuri, 4 decembrie, la Oradea, s-a numarat si cel de la Colegiul Tehnic "Ioan Ciordas", coordonat de pr. prof. Ciprian ... citește toată știrea