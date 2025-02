Beius - Expozitia de pasari si animale mici, o atractie pentru copii

Sala de sport a Colegiului National "Samuil Vulcan" Beius a gazduit, in perioada 30 ianuarie - 2 februarie, cea de-a cincea editie a Expozitiei de porumbei, pasari de curte, iepuri si animale exotice, eveniment desfasurat sub egida Federatiei Nationale a Crescatorilor de Porumbei, Pasari si Animale Mici din Romania.La fel ca la precedentele editii, organizatori au fost membrii Asociatiei Crescatorilor de Pasari si Animale Mici "Crisul Negru" Beius, in frunte cu presedintele Dorin Burtic, cel ... citește toată știrea