Beius. La "Ciordas", activitatea caritabila "Daruind, devenim mai buni!" - A ajuns la cea de-a XIII-a editie

La Colegiul Tehnic "Ioan Ciordas" Beius, a devenit o traditie ca profesorii si elevii sa organizeze actiuni caritabile in preajma sarbatorilor pascale ori a celor de iarna. Cuprinse in proiectul judetean "Micul intreprinzator", sub sloganul "Daruind, devenim mai buni!", aceste activitati sunt organizate de conducerea scolii, Consiliul Scolar al Elevilor si comisia pentru Strategia Nationala de Actiune Comunitara (SNAC).Dupa cum declara prof. ec. Claudia-Florina Cighir, directoarea Colegiului ... citește toată știrea