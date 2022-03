Beius - Omagiu victimelor totalitarismului comunist

De Sfintii 40 de Mucenici, romanii ii comemoreaza pe detinutii politici care au pierit in inchisorile comuniste, proband, pana la sacrificiul suprem, curajul si demnitatea poporului roman. Parastasul in memoria martirilor totalitarismului rosu s-a desfasurat, ca de obicei, la Monumentul fostilor detinuti politici.La evenimentul comemorativ au participat cativa localnici, printre care foste victime ale gulagului si urmasi ai acestora, in frunte cu profesorul si prozatorul Ulpiu-Traian Bodea, ... citeste toata stirea