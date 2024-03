Beius - Scoala "Nicolae Popoviciu" intra in reabilitare

Recent, cu ocazia lansarii monografiei Scolii Gimnaziale "Nicolae Popoviciu", Gabriel Popa, primarul municipiului Beius, anunta apropiata modernizare, cu fonduri europene, a corpului C4 din incinta unitatii de invatamant amintite.Cu aceeasi ocazie, edilul preciza ca in bugetul pentru 2024 este cuprinsa si suma necesara repararii fatadei Scolii Gimnaziale "Nicolae Popoviciu", in timp ce dotarea cu mobilier si aparatura IT noi se va face tot cu bani europeni.La finalul acestui proiect ... citește toată știrea