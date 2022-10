Beius - "Spitalul Vechi", cu fata noua

In ultima vreme, la Stationarul 2 (Spitalul Vechi) s-au derulat lucrari de reabilitare care au ca efect eficientizarea actului medical, aspect subliniat de Claudiu Lupau, managerul Spitalului Municipal "Episcop Nicolae Popovici" Beius."In primul rand, e o chestiune de logica si eficienta. Am mutat aici cabinetele de ambulatoriu aferente sectiilor aflate in Stationarul 2: Pediatrie, Obstetrica-Ginecologie si Boli infectioase, eliminand astfel permanenta pendulare a medicilor intre Spitalul Nou ... citeste toata stirea