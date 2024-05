Beius: Veste buna pentru cei din "Padisului": infrastructura intregului cartier va fi modernizata!

Anul trecut in iunie, consilierii locali aprobau contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de maximum 25 de milioane de lei in vederea finantarii a trei proiecte de investitii de interes public local: construirea noii piete agroalimentare si refacerea zonei limitrofe, care ar costa circa 17,7 milioane de lei; realizarea unui sens giratoriu in zona Petrom, cu o valoare estimata la putin peste 2,4 milioane de lei si reamenajarea cartierului Aleea Padisului, lucrare pentru care ... citește toată știrea