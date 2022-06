Beius. Ziua Iei si Sanzienele, sarbatorite cu muzica

24 iunie are o dubla semnificatie pentru romani, aceasta fiind ziua in care sarbatorim atat Sanzienele, cat si Ziua Universala a Iei. Numita si "Cap de vara", sarbatoarea Sanzienelor are un caracter ancestral ce tine de originile sale precrestine, legate de cultul roman al zeitei Diana.Prin urmare, alegerea datei de 24 iunie pentru aniversarea Zilei Universale a Iei, cea mai importanta piesa a portului femeiesc stravechi romanesc, este una legitima.Devenita celebra odata cu aparitia, in ... citeste toata stirea