Beneficii si nutrienti la pestii si fructele de mare, proaspete, pe gheata, de la Sea Fresh Store Oradea!

La magazinul Sea Fresh Store Oradea gasiti multe specii de pesti si fructe de mare pe gheata, ca si sepia, halibut, eglefin, biban de mare, somon, peste spada, caracatita, calmar sau creveti etc. Marfa este intotdeauna proaspata.Mai jos aveti detaliat ce nutrienti si beneficii au aceste specii.SEPIA - Este considerata de catre bucatari o delicatesa. Are in compozitie vitamine, minerale si aminoacizi esentiali organismului: vitaminele A, E, D, B6, B12, iod, Omega-3, Omega-6, potasiu, zinc, ... citeste toata stirea