Biciclistii din Oradea, in sprijinul unui tanar imobilizat in scaun cu rotile - Au pedalat pentru Cristian

Evenimentul "Pedaleaza pentru Cristian!", organizat de asociatiile "Pro Bikers" si "Cu bicla prin Bihor", a avut loc sambata, in Piata Unirii din Oradea. Biciclistii au dorit sa il sustina pe Cristian, un tanar imobilizat in urma unui accident rutier, participantii donand pentru a-l ajuta sa se recupereze.Cristian este un tanar imobilizat intr-un scaun cu rotile in urma unui accident rutier produs in luna iunie a acestui an, la coborarea dinspre Damis spre Rosia. Barbatul, circula pe ... citeste toata stirea