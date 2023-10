Presedintele SUA, Joe Biden, s-a declarat "indignat" de atacul asupra spitalului din Gaza si a sugerat ca responsabilitatea tragediei apartine organizatiei Hamas. Se pare ca a fost facuta de cealalta echipa, nu de voi, i-a spus Biden, premierul israelian, potrivit Reuters.Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat miercuri ca Washingtonul va oferi Israelului tot ce are nevoie pentru a se apara in timpul razboiului impotriva grupului Hamas.Biden se afla in Israel si s-a intalnit deja cu ... citeste toata stirea