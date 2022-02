Biden: Liderul retelei teroriste ISIS a fost ucis intr-o operatiune militara in Siria

Membri ai fortelor speciale americane au intervenit joi dimineata intr-o cladire din zona Atmeh, in provincia siriana Idlib. Au avut loc schimburi de focuri intre militarii americani si combatanti ai retelei teroriste Stat Islamic (Stat Islamic in Irak si Siria, ISIS, Daesh)."Gratie abilitatilor si curajului membrilor fortelor noastre armate, l-am scos din lupta pe Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, liderul ISIS", a declarat Joseph Biden, conform agentiei Associated Press, precizand ca ... citeste toata stirea