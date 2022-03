Biden pregateste oprirea importurilor de energie din Rusia, desi UE si politicieni din SUA se opun

Oficiali din cadrul Administratiei de la Washington au declarat pentru publicatia The Hill ca presedintele Biden va anunta marti seara oprirea importurilor de petrol, gaze si carbune din Rusia, in cadrul sanctiunilor masive aplicate din cauza invaziei militare in Ucraina.Uniunea Europeana intentioneaza sa mentina unitatea la nivel intern si sa se disocieze de un embargou instituit de Statele Unite asupra importurilor de petrol si gaz din Rusia.Masura decisa de Joseph Biden este contestata ... citeste toata stirea