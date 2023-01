Bihorean condamnat la inchisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte, prins si retinut de politisti

Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Bihor, comisar-sef Alina Farcuta, Tribunalul Bihor a emis pe numele acestuia un mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea, fiind condamnat la 4 ani de inchisoare cu exacutare, pentru savarsirea infractiunii de lovituri cauzatoare de moarte.Cel in cauza a fost incarcerat in Penitenciarul Oradea, pentru executarea pedepsei la care a fost condamnat.Potrivit unor informatii, barbatul ar fi impins pe scari un tanar aflat sub ebrietate, acesta ... citeste toata stirea