Bihorean de 43 de ani, dat disparut de familie. L-ati vazut?

Politistii Postului de Politie Diosig din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au fost sesizati la 13 ianuarie, in jurul orei 13.20, de familia unui barbat de 43 de ani, din localitatea Diosig, judetul Bihor - LACZKO IOSIF- ca, in cursul zilei de 10 ianuarie, in jurul orei 22.00, acesta a plecat voluntar din municipiul Sibiu, afirmand ca pleaca spre domiciliu, dar nu a mai ajuns acasa.SEMNALMENTE: inaltime 1,60 - 1,65 m, greutate aproximativ 65 ... citeste toata stirea