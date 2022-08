Bihorean retinut dupa ce si-a spanzurat cainele primit cadou. Cum justifica oribila fapta

Un barbat din Bihor a fost retinut, marti, de politistii Biroului pentru Protectia Animalelor, care il acuza ca si-ar fi spanzurat cainele primit cadou, un patruped din rasa Rottweiler. Potrivit unui comunicat transmis marti de Biroul de presa al Politiei Bihor, este vorba despre un barbat in varsta de 38 ani din localitatea Saniob. "In urma cercetarilor efectuate, politistii bihoreni de la Protectia Animalelor il banuiesc pe barbat ca, in perioada 20 - 23 aprilie, in acest an, ar fi spanzurat ... citeste toata stirea