Godza Csilla Boglarka era cunoscuta in comunitatea din comuna Balc pentru interpretarile ei la chitara si poeziile emotionante pe care le compunea. Tanara avea 23 de ani si studia la o facultate din Budapesta. Sambata, primarul din Balc, Sorin Sabau a transmis vestea trista cum ca tanara a fost gasita spanzurata in capitala Ungariei. Mama isi doreste sa repatrieze trupul neinsufletit al fiicei ei, insa pentru acest lucru are nevoie de 8.000 de lei."Cei care doresc sa ajute familia cu ... citeste toata stirea