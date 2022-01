Bihorul are cinci reprezentanti in liga a doua maghiara. Fostul atacant al FC Bihor este golgheter

Jucatorii bihoreni din primele doua ligi maghiare sunt tot mai putini. Daca in NB I nu activeaza niciun bihorean, in esalonul doi judetul are cinci reprezentanti: patru jucatori si un antrenor.Cele mai bune cifre le are veteranul Raymond Lukacs (33 de ani), care a adunat 1173 minute in 18 meciuri pentru Elore Bekescsaba (locul 13 in NB II). Fostul atacant al FC Bihor este golgheterul echipei cu 9 goluri inscrise, bilant cu care ocupa locul 4 in ierarhia marcatorilor din NBII.Pe baza ... citeste toata stirea