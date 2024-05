Bihorul, mai curat: Sa participam la "Luna curateniei in Bihor"!

Judetul nostru a devenit mai curat in ultimii 4 ani prin implicarea intregii comunitati bihorene: administratia judeteana si locala, mediul de afaceri, scoala, biserica, organizatiile non-guvernamentale, mass-media si cetatenii. Am putut sa ne bucuram mai mult de vaile, raurile, muntii si parcurile noastre. Acest lucru se datoreaza si campaniilor de curatenie si educatie civica derulate de Consiliul Judetean Bihor si Ecolect Bihor.Cea mai importanta campanie, "Luna curateniei in Bihor", ... citește toată știrea