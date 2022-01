Bihorul, sub avertizare de cod galben si portocaliu de vant, ninsori si viscol

Prima dintre acestea, cea de cod galben a intrat in vigoare incepand de luni, 17 ianuarie, de la ora 10:00 si este valabila pana la ora 16:00. In intervalul mentionat se vor semnala intensificari sustinute ale vantului, in Nordul Crisanei, unde rafalele vor atinge 55-70 km/h."In intervalul mentionat, vantul se va intensifica in cea mai mare parte a tarii, iar local in Oltenia, Transilvania, Moldova, nordul Crisanei si sud-vestul Munteniei vor fi rafale de 55...70 km/h. In zona de munte vantul ... citeste toata stirea