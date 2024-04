Bihorul va incepe sa colecteze separat deseurile textile, din luna mai

Cu jumatate de an inainte sa devina o obligatie europeana valabila pe tot teritoriul Uniunii Europene, Bihorul va incepe sa colecteze separat deseurile textile. In sedinta de saptamana trecuta, conducerea Ecolect - formata din reprezentantii tuturor primariilor din Bihor si ai Consiliului Judetean - a decis sa introduca in tot judetul colectarea separata a deseurilor textile, incepand din luna mai."Deseurile textile se vor colecta din containere amplasate pe domeniul public, prin campanii ... citește toată știrea