Binele inspira: Faceti nominalizari pentru Gala Comunitatii Bihorene

Recunoasterea implicarii comunitare este esentiala in viziunea noastra, a Fundatiei Comunitare Oradea, si nu doar pentru cei premiati, ci pentru noi toti. Gala Comunitatii Bihorene este locul in care se celebreaza dedicarea oamenilor din jurul nostru, iar fiecare dintre cei care urca pe scena sunt o sursa de inspiratie si un model pozitiv pentru comunitate.Avem o sumedenie de modele pozitive in jurul nostru, care inca nu au fost "scoase la lumina", iar noi ne-am asumat ca in fiecare an sa ... citește toată știrea