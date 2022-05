Bomba in stare de functionare descoperita in zona Aeroportului Oradea

Ca urmare a apelului de urgenta, la fata locului au fost trimisi pompierii militari pirotehnisti din Cadrul Detasamentului 2 Oradea care au descoperit un proiectil exploziv functional, de calibru 120 de milimetri, provenit din cel de-al Doilea Razboi Mondial.Potrivit maiorului ISU Bihor, Camelia Rosca, munitia descoperita de un muncitor, care efectua sapaturi in cadrul unor lucrari de constructii executate in zona, a fost ridicata, transportata si depozitata in conditii de siguranta de catre ... citeste toata stirea