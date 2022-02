Bombardamente in estul Ucrainei. Separatistii pro-rusi au tras un obuz intr-o gradinita plina de copii!

UPDATE: Conform informatiilor publicate de presa locala , unul dintre obuzele lansate de separatistii pro-rusi a nimerit intr-o gradinita.Bombardamentul a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 9. Fortele de ocupatie pro-ruse au tras cu un obuz in cladirea unei gradinite din Stanytsia, Luhanska, atazi, la ora 09:04. Potrivitinformatiilor, doi angajati ai institutiei au fost raniti in urma socului de unde provocat de obuz. La locul bombardarii s-au deplasat angajati ai Serviciului de ... citeste toata stirea