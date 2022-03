Bombardamente rusesti asupra centralei nucleare din Zaporojie

Un oficial local a raportat izbucnirea unui incendiu la Centrala nucleara Zaporojie (Zaporizhzhia), cea mai mare din Europa, situata in sud-estul Ucrainei, in contextul atacurilor armatei ruse, informeaza BBC News.Dmytro Orlov, primarul localitatii Enerhobar, situata in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, a declarat in cursul noptii ca incendiul a izbucnit din cauza "atacurilor continue cu obuze" ale armatei ruse asupra "unitatilor complexului nuclear"."O amenintare la adresa ... citeste toata stirea