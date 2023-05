Targ cu Sarg, mai bun, mai aproape, de la ai tai, este un eveniment aflat la a patra editie, ce are ca scop promovarea producatorilor locali, prin organizarea de targuri periodice. Evenimentul are loc miercuri, 17 mai, in Cetatea Oradea, Corp L (spatiul Milessime), intre orele 16.00 - 20.00.La aceasta editie vor fi prezenti peste 20 de producatori locali de mezeluri, branzeturi, paine, zacusca, gemuri si siropuri, legume si fructe, bauturi alcoolice. Initiatorul proiectului, Clubul Rotary ... citeste toata stirea