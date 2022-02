Bratari electronice pentru agresorii din Bihor, doar din 2025

Daca initial se vorbea despre implementarea in sistem pilot a acestui proiect incepand cu 1 martie 2022, "conducerea MAI sustine ca nu exista timpul necesar pentru a se incadra in termenele de achizitie a primelor kit-uri de monitorizare si se va proroga termenul prin OUG pentru in 01 octombrie 2022".Astfel, pana in 2026 cei monitorizati cu bratari electronice vor fi persoanele fata de care s-a luat masura aplicarii ordinului de protectie/ordinului de protectie provizorie/ ordinul european de ... citeste toata stirea