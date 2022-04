Brigada rusa acuzata de crime de razboi in Bucea - Putin i-a acordat o distinctie

O brigada acuzata de comiterea de crime de razboi in orasul ucrainean Bucea a primit un titlu onorific din partea presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza CNN.Intr-o scrisoare, Putin a felicitat Brigada 64 de puscasi motorizati rate din Rusia pentru "marele lor eroism si curaj" si a acordat unitatii titlul de "Garzi" pentru "protejarea suveranitatii Rusiei"."Aceasta inalta distinctie va recunoaste meritele deosebite, marele eroism si curaj in apararea patriei voastre si in protejarea ... citeste toata stirea