Bumerangul geopolitic loveste Rusia. Va fi capabil Kremlinul sa revigoreze "vecinatatea apropiata"?

Foto: Harta cu prezenta etnicia rusa prelucrata pe baza surselor Diviziei de Statistica a Natiunilor Unite.Dupa ce au ordonat si girat invadarea Ucrainei, elitele politice si birocratice din Federatia Rusa au de gestionat o serie de crize cu impact greu de estimat. Criza economica este cea mai importanta dintre ele, deoarece problemele care au aparut in legatura cu invazia rusa in Ucraina sunt extrem de greu de rezolvat politic. Asta inseamna ca sanctiunile occidentale, si in special ... citeste toata stirea