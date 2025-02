Burse lunare, din bani europeni, pentru studentii de la doua facultati din Oradea

Peste 250 de studenti de la Facultatile de Stiinte Economice si Drept din cadrul Universitatii din Oradea vor primi, in acest an, burse lunare de cate 500 de lei, cu conditia sa faca stagii de practica la angajatori parteneri ai institutiei in care invata.Acordarea burselor face parte dintr-un proiect finantat cu fonduri europene si realizat de UO in parteneriat cu Asociatia pentru Promovarea Afacerilor in Romania.Pe langa stagiile de practica, proiectul va mai cuprinde workshop-uri ... citește toată știrea