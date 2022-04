Cainii nimanui si, totusi, ai tuturor. Pana cand?

"Gradul de civilizatie al unui popor se masoara dupa felul in care isi trateaza animalele". Daca luam in considerare acest dicton atribuit lui Gandhi, este lesne de inteles ca noi, romanii, suntem cu cateva sute de ani in urma.Alungati, infometati, maltratati si apoi eutanasiati. Asa sunt tratati cainii in Romania. Nici iubitorii si militantii pentru drepturile animalelor, nici cei care nu ii agreeaza nu isi doresc ca maidanezii sa fie pe strazi. Este regretabil insa ca, in tara noastra, ... citeste toata stirea