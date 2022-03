Cainii turbati ai razboaielor

Razboiul din Ucraina nu este al Rusiei, ii apartine in totalitate lui Vladimir Putin si viziunii lui deformate despre istorie si realitate. Asemeni altor dictatori din istorie, nu a permis nimanui din cercul de apropiati pe care se sprijina sa-l contrazica vreodata. Modelul sau din suflet este un criminal otelit in rele, pe care l-a reabilitat in ultimii ani de domnie peste Rusia.Pe data de 22 iunie 1944, seful Statului Major al Armatei Rosii, generalul Gheorghi Jukov, l-a sunat pe Stalin la ... citeste toata stirea