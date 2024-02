Calendarul anului scolar 2024-2025: Cand incepe scoala si cand vor avea elevii vacante

Ministerul Educatiei a facut publica structura anului scolar 2024-2025, care va incepe la 1 septembrie si se va incheia pe 31 august, avand un total de 36 de saptamani de cursuri.Potrivit Ordinului 3694/2024 publicat in Monitorul Oficial, in toamna elevii vor incepe orele pe 9 septembrie, iar primul interval de cursuri va tine pana pe 25 octombrie.Structura viitorului an scolar va cuprinde cinci vacante: intre 26 octombrie si 3 noiembrie, intre 21 decembrie 2024 si 7 ianuarie 2025, apoi o ... citește toată știrea