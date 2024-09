Calendarul evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a: Cand vor avea loc testarile

Ministerul Educatiei a publicat calendarul si metodologia evaluarilor nationale de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2024-2025.Testarile vor avea loc in luna mai a anului viitor. Mai precis, la clasa a II-a, calendarul prevede ca evaluarea rezultatelor invatarii la disciplina limba si comunicare (limba romana respectiv limba materna), scris, este programata pe 13 mai, iar la citit pe 14 mai. O zi mai tarziu, pe 15 mai 2025, va avea loc evaluarea la matematica si ... citește toată știrea