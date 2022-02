Calificare in premiera la Campionatul European. Trei oradence au marcat pentru Romania!

Timp de patru zile, Bazinul Steaua din Bucuresti a gazduit turneul de calificare pentru Campionatul European, rezervat nationalelor de polo feminin senioare. Alaturi de reprezentativa Romaniei au mai participat Germania, Slovacia, Ucraina si Irlanda.Cu trei victorii si o infrangere in ultimul meci, tricolorele au reusit sa se califice in premiera la turneul final al Campionatului European programat la Split (Croatia), in perioada 27 august-10 septembrie.Din lotul antrenat de Bertini Nenciu ... citeste toata stirea