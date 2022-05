Campani - 70 de ani de la calvarul deportarii bihorenilor in Baragan

S-au implinit 70 de ani de la fatidica noapte de 18/19 mai 1952, cand 58 de familii - in total 256 de persoane - din Campani de Sus, Campani de Jos, Fanate, Lunca, Sighistel, Baita, Harsesti, Stei si Varzari au fost obligate sa-si paraseasca in graba casele pentru a lua drumul Baraganului.Bihorenii deportati in Baragan au luat totul de la inceput, povestea instalarii lor in Baragan semanand cu una de intemeiere: pe campul pustiu sau insamantat cu cereale nu exista nimic altceva, in momentul ... citeste toata stirea