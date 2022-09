Campanie antidrog in Bihor: 11% din consumatorii de droguri sunt adolescenti

Consumul de droguri in randul adolescentilor a explodat in ultima perioada. O statistica oficiala a expertilor Agentiei Nationale Antidrog (ANA) releva faptul ca Romania este tara europeana cu una dintre cele mai mari cresteri a numarului de consumatori de droguri din ultimii zece ani.Pornind de la aceasta realitate, Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Bihor, cu acordul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), a initiat o campanie pentru reducerea dependentei de droguri in randul ... citeste toata stirea