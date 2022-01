Campanie pentru inregistrarea cetatenilor maghiari din Bihor la votul pentru alegerile din Ungaria

UDMR Bihor si Fundatia Eurotrans au lansat o campanie pentru inregistrarea cetatenilor maghiari din judet, pentru a putea vota in alegerile din Ungaria, care vor avea loc in luna aprilie a acestui an.Pe pagina de Facebook a UDMR Bihor au fost postate mai multe filmulete cu primari si viceprimari din judetul Bihor, dar si reprezentanti ai Episcopiei Reformate, care ii indeamna pe cetatenii maghiari care traiesc aici sa se inregistreze. Totodata, Fundatia Eurotrans a inceput o campanie in judet, ... citeste toata stirea