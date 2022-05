Campioana nationala a fotbalului studentesc se decide la Oradea

Premiera la Universitatea din Oradea. Cele mai bune sase echipe de fotbal studentesti se vor duela saptamana viitoare pentru titlul de campioana nationala.Turneul final al Campionatului National Universitar al Romaniei, ajuns la editia a VI-a va fi gazduit de stadioanele Universitatii si Tineretului in perioada 19-22 mai."Dupa aproape trei ani de pandemie, fotbalul universitar revine in actualitate. Universitatea Oradea a fost desemnata in premiera sa organizeze turneul final al ... citeste toata stirea