Campionatul Curateniei in Bihor: Primariile se bat pentru premii de peste un milion de lei

In Bihor se desfasoara, pentru al doilea an la rand, Campionatul curateniei, un concurs in care toate primariile din judet dar si copiii, sunt invitati sa stranga cat mai multe deseuri pentru premii totale de peste un milion lei. Judetul a fost impartit in sase zone, iar locul intai din fiecare zona va primi cate 100.000 lei, cei care se vor clasa pe locul doi cate 50.000 lei (fata de 10.000 lei anul trecut), iar cei de pe locul trei cate 30.000 lei (fata de 5.000). Fondul de premiere este ... citeste toata stirea