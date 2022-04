Campionatul European de CS:GO 2022 se va desfasura la Arena Oradea, alaturi de competitii nationale si internationale de LoL, Dota 2 si FIFA

Noua sala polivalenta din Oradea va gazdui astfel primul eveniment international. Turneul de calificare local se va juca in cadrul evenimentului online Super Battles, organizat de Digital Crusade. Prima intalnire dintre cele peste 30 de state inscrise va avea loc in mediul online, in urma acesteia urmand a se stabili care sunt cele mai bune 16 echipe care vor veni la turneul final EURO CS:GO de la Oradea.Premiile campionatului de CS:GO se ridica la 25.000 dolari. In plus, castigatoarea ... citeste toata stirea