Canalul Colector-Crisul Negru tot mai des sufocat de deseuri. Ce amenzi risca cei care le arunca

Pe ambele maluri, pe o lungime de 500 de metri, ambalaje, PET-uri, anvelope si alte tipuri de mase plastice zac abandonate.Avand in vedere gravitatea situatiei precum si obligatiile legale, Primariile Girisu de Cris, Toboliu si Sanicolau Roman au fost instiintate in vederea eliminarii deseurile in cel mai scurt timp posibil."Zilnic, echipa noastra face eforturi pentru a stopa poluarea apelor. Cu toate acestea, oricate actiuni de igienizare ar fi desfasurate, nu vom reusi sa avem rauri ... citeste toata stirea