Cand va fi vacanta de schi din 2025 pentru elevii din Bihor? Inspectoratul Scolar a stabilit perioada

Inspectoratul Scolar Judetean Bihor a anuntat ca a stabilit perioada in care va avea loc, in anul scolar 2024-2025, vacanta de o saptamana din februarie, cunoscuta si ca vacanta de schi.Dupa ce a consultat parintii, elevii si sindicatele, ISJ Bihor a ajuns la concluzia ca perioada potrivita este 17-23 februarie 2025."Aceasta perioada a fost agreata de beneficiarii educatiei, avandu-se in vedere deopotriva si corelarea cu etapele locale si judetene ale olimpiadelor scolare care de regula ... citește toată știrea