CAO 1910 Oradea a castigat duelul cu viceliderul din Seria 8

CAO 1910 Oradea a invins cu 2-0 (0-0) in deplasare pe Crisul Chisineu Cris, formatie clasata pe locul 2 in Liga 3, Seria 8, in al saptelea joc de pregatire al oradenilor din presezon, contabilizand sase victorii si o remiza.Florin Chitas a marcat primul in minutul 51, cand a executat o lovitura libera de la 23 de metri si a trimis mingea la vinclul din dreapta portarului (0-1). Scorul final l-a stabilit Darius Marina, care a fost atent si a trimis in plasa o minge respinsa de portar dupa ... citeste toata stirea