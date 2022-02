CAO 1910 Oradea a castigat duelul din zapada cu CSM Satu Mare

Al treilea joc de verificare pentru CAO 1910 Oradea s-a desfasurat miercuri la Baza Dinamo din Satu Mare in compania colegei de serie CSM Satu Mare.Pe un teren sintetic acoperit cu zapada, oradenii s-au impus cu 1-0 (1-0) printr-un gol marcat pe finalul primei reprize. Satmareanul Florin Chitas a initiat o actiune incheiata cu pasa spre Sergiu Jurj, iar fostul atacant a SCM Zalau a inscris cu latul in poarta aparata de bihoreanul Iulian Anca-Trip. Gol anuntat de ocazia avuta de Marina in ... citeste toata stirea