CAO 1910 Oradea a incheiat sezonul cu o remiza. Finala pentru Liga 2 este intre Hunedoara si Baia Mare

Stadionul "Michael Klein" a mansa a doua a semifinalei de baraj intre CS Hunedoara si CAO 1910 Oradea. Daca echipa invingatoare nu s-a schimbat, antrenorul Florin Farcas a operat patru modificari, aparand ca titulari portarul Barabas si jucatorii de camp Ad. Popa, Gheorghita si M. Ion.A rezultat un duel mai echilibrat incheiat fara goluri, astfel ca la adapostul victoriei de la Oradea cu 4-2, hunedorenii au facut pasul in finala barajului si spera in continuare la accederea in Liga 2.